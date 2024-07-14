Ударил трубой по голове: дорожная война в Подмосковье закончилась убийством
Водитель в Жуковском при дорожном конфликте убил оппонента ударом арматуры
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В Жуковском водители повздорили из-за приоритетности проезда. Один из них ударил оппонента металлической трубой по голове, пострадавший умер, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Инцидент произошел минувшей ночью у дома 13 на улице Баженова. Автолюбители не смогли разъехаться, завязался конфликт. В результате один водитель нанес удар арматурой по голове другого. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Правоохранители установили личность злоумышленника, он объявлен в розыск.
Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.