Ударил трубой по голове: дорожная война в Подмосковье закончилась убийством

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Водитель в Жуковском при дорожном конфликте убил оппонента ударом арматуры

В Жуковском водители повздорили из-за приоритетности проезда. Один из них ударил оппонента металлической трубой по голове, пострадавший умер, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел минувшей ночью у дома 13 на улице Баженова. Автолюбители не смогли разъехаться, завязался конфликт. В результате один водитель нанес удар арматурой по голове другого. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Правоохранители установили личность злоумышленника, он объявлен в розыск.

Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.