Суд арестовал на 15 суток молодых людей за домогательства к девушкам в Москве

Тверской районный суд привлек к административной ответственности дух молодых людей за домогательства девушек в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов.

Ранее СМИ писали, что в центре Москвы задержали еще двоих последователей скандального блогера и «секс-инструктора» Алекса Лесли после того, как один из них схватил гуляющую девушку за ягодицы.

Максим Орешков и Денис Чанышев признаны виновными в административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). К каждому из фигурантов назначено наказание — арест на 15 суток.

При этом в 2021 году 23-летний Денис Ч. из Кемеровской области попался в столице с 0,57 г мефедрона. Суд избрал ему меру пресечения в виде условного лишения свободы на 1 год.