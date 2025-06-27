Один из задержанных за домогательства москвичек пикапер был судим за наркотики

Один из-задержанных последователей «секс-гуру» Алекса Лесли, которые домогались девушек в центре Москвы, был судим за наркотики, сообщает SHOT .

Ранее стало известно, что в центре Москвы задержали еще двоих последователей скандального блогера и «секс-инструктора» Алекса Лесли после того, как один из них схватил гуляющую девушку за ягодицы.

Так, в 2021 году задержанный 23-летний Денис Ч. из Кемеровской области попался в Москве с 0,57 г мефедрона. Суд избрал парню меру пресечения в виде условного лишения свободы сроком на 1 год.

Денис публикует в соцсетях агрессивные цитаты и совместные фото с блогером Настей Ивлеевой, бойцом ММА Марифом Пираевым и другими знаменитостями.

При этом по словам пострадавшей 28-летней девушки, грубил и домогался не Денис, а его 21-летний друг Матвей О. Уроженец Кузбасса был менее агрессивен, но был задержан вместе в приятелем.