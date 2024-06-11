Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии, экипаж погиб
Российский Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии
Самолет Су-34 отечественных Воздушно-космических сил рухнул в горах на территории Северной Осетии, сообщает РИА Новости.
Как рассказали в Минобороны РФ, крушение произошло, когда самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет.
Су-34 рухнул на землю в безлюдной местности. Экипаж самолета погиб.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы была техническая неисправность. На место трагедии вылетела комиссия российских ВКС.