Студентов журфака МГУ эвакуировали из здания из-за возможной стрельбы

сегодня в 13:18

Всех студентов эвакуировали из здания журналистского факультета Московского государственного университета. Некоторые учащиеся слышали, что причина в стрельбе, сообщается в Telegram-канале MSK1.

Рядом с журналистским факультетом МГУ также заметили мужчину, у которого шла кровь. Неподалеку расположен бизнес-центр и офис компании Wildberries.

Почти сразу после эвакуации всех учащихся загнали обратно в здание, поскольку на улице вероятна стрельба. Рядом со зданием работают сотрудники правоохранительных органов и ОМОН.

Также было опубликовано видео из здания журфака МГУ. Из-за большого столпотворения людей образовалась небольшая давка.

Ранее сообщалось, что у офиса Wildberries в Москве открыли стрельбу. Уже пострадали три человека.