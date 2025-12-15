Студентка в Москве отдала мошенникам украшения матери на 150 млн рублей

Аферисты развели студентку московского вуза, и она отдала им дорогостоящие ювелирные украшения матери. Общий ущерб составил свыше 150 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Мошенники позвонили девушке и заявили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. Под ее данными якобы велось финансирование противоправной деятельности.

После этого студентке позвонили из «правоохранительных органов». Девушку убедили, что она может помочь в поимке преступников и уговорили снять на видео имевшиеся в доме ценности. Затем аферисты заставили москвичку «задекларировать» их, отвезя по указанному адресу в Подмосковье.

Девушка отдала незнакомцу украшения матери, общая стоимость которых составила более 150 млн рублей. Когда женщина узнала, что ее дочь обманули, то обратилась в полицию.

Полицейским удалось вычислить и задержать одного из подозреваемых. Он забрал сумку с украшениями и передал подельнику. Далее были задержаны еще двое фигурантов. Один из них координировал действия всех участников преступления, а второй отдал похищенное еще одному подельнику, которого обнаружили в Ярославле, когда он хотел продать драгоценности. Сами украшения были найдены в одной из гостиниц города.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Все четверо фигурантов арестованы.

Ранее пенсионер из Подмосковья отдал мошенникам 17,6 млн рублей. Преступники выдавали себя за сотрудников различных организаций и убедили потерпевшего снять деньги со счетов, продать квартиру и отдать им полученные деньги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.