Пенсионер из Подмосковья отдал мошенникам 17,6 млн рублей

В Можайске прокуратурой завершено расследование и передано в суд дело о хищении обманным путем крупной суммы денег у 63-летнего местного жителя. Сумма ущерба превысила 17,6 миллионов рублей, сообщила прокуратура Московской области .

Прокуратура города Можайска утвердила обвинительное заключение в отношении троих человек, входящих в состав организованной преступной группы. Им предъявлены обвинения по статье 159, часть 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным следствия, обвиняемые присоединились к организованной преступной группе в октябре 2024 года. Целью группы было хищение денег у граждан с использованием дистанционных технологий.

Согласно распределению ролей, один из обвиняемых занимался открытием счетов и оформлением банковских карт на свое имя, покупал сим-карты и передавал их другим лицам, а также обеспечивал доступ к дистанционному банковскому обслуживанию для зачисления похищенных средств. Второй фигурант, обладая опытом работы с криптовалютными платформами, проводил фиктивные операции с деньгами, чтобы запутать следы и обеспечить сокрытие путей получения средств. Это делалось для последующего распределения прибыли между членами группы.

В период с октября по ноябрь 2024 года участники группы, выдавая себя за сотрудников различных организаций и используя телефонные разговоры, убедили потерпевшего снять деньги со счетов, продать квартиру и отдать полученные деньги человеку, который играл роль «инкассатора». Эту роль исполнял третий обвиняемый.

Общий ущерб, нанесенный пожилому человеку, превысил 17,6 миллионов рублей. Уголовное дело передано в городской суд Можайска для рассмотрения по существу.

В дополнение к этому, прокуратура города подала гражданский иск в защиту имущественных прав пенсионера, требуя от обвиняемых солидарного возмещения ущерба, причиненного преступлением.

