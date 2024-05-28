Студентка из Уфы умерла после плановой операции в Москве

В Москве студентка из Уфы умерла от сепсиса после плановой операции

Мать скончавшейся 22-летней Арины Сарваровой Римма рассказала, что у ее дочери обнаружили доброкачественное образование в кишечнике и порекомендовали удалить полип в Москве, однако девушка не пережила плановую операцию в столичной больнице, пишет Telegram-канал SHOT .

Римма Сарварова обратилась в Следственный комитет, чтобы выяснить, кто виноват в смерти ее дочери. В самой больнице по факту гибели пациентки от развившегося сепсиса также проводят проверку.

«Абсолютно здорового ребенка отправила в столичную федеральную клинику, а через 32 дня я своего ребенка домой привезла «грузом 200», — рассказала убитая горем женщина.

Мать студентки хочет узнать, кто виноват в ее смерти и кто понесет за это ответственность. По словам Сарваровой, перед операцией дочь передала ей номера врачей и попросила быть с ними на связи. Медики через несколько часов сообщили, что все прошло штатно, затем перестали отвечать.

Подруга умершей студентки приехала в больницу, чтобы узнать, как себя чувствует Арина, где ей сообщили печальную весть — она в тяжелом состоянии в медикаментозном сне. Что привело к трагическим последствиям после плановой операции, теперь предстоит выяснить компетентным специалистам.

Ранее в одной из московских клиник женщине сделали пластическую операцию, после которой она скончалась. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.