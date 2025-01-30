Студента из Москвы оштрафовали за нацистский эмодзи в Telegram

Студента МГТУ им. Баумана оштрафовали на 2000 рублей из-за нацистского эмодзи, который он поставил под постом в Telegram. На молодого человека составили протокол о пропаганде нацизма, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

17 января парень оставил в Сети смайлик в виде свастики. Правоохранители проверили телефон и выяснили, что в сообществе состоят люди, похожие на скинхедов. Также в группе есть ролик с обзором на АК-47.

В суде студент отказался признавать свою вину — он заявил, что не оставлял скандальный эмодзи, а его аккаунт взломали. Все же его признали виновным и назначили штраф в размере 2000 рублей. В том числе судья опирался на характеристику студента из университета. В ней было указано, что в прошлом году парень подрался на почве национальной ненависти.

Ранее в городе Иновроцлав польские студенты принесли с собой на предрождественскую встречу в Академию образования пряники в виде свастики. Также они пели нацистские песни и взрывали петарды.