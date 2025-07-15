На внешней стороне 11 км МКАД случилось массовое ДТП

На внешней стороне 11 километра МКАД перед съездом №10 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин. На месте происшествия находятся оперативные службы мегаполиса, сообщает пресс-служба Дептранса.

Обстоятельства аварии выясняют. Данные о количестве пострадавших выясняют.

Движение в зоне столкновения затруднено. Рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее тропические ливни обрушились на Москву. Вода заливает улицы города. Также сообщалось, что 15 июля в российской столице целый день будут дождь, ливень, град и гроза.