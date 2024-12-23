Польские студенты устроили нацистскую вакханалию в Сочельник

сегодня в 16:25

GW: польские студенты ели пряники в виде свастики и пели нацистские песни

В городе Иновроцлав польские студенты принесли с собой на предрождественскую встречу в Академию образования пряники в виде свастики. Также они пели нацистские песни и взрывали петарды, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Gazeta Wyborcza (GW).

Скандал разгорелся после того, как были опубликованы видео с вечеринки в честь Сочельника. От стандартных колядок студенты отказались, они включали агрессивную музыку.

Руководство Академии образования раскритиковало студентов за их действия. Показ фашистской символики, а также пропаганда фашизма в Польше запрещены.

Ранее ФРГ, США, Италия и Украина выступили против борьбы с неонацизмом.