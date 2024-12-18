Германия, Италия, США и Украина выступили против борьбы с неонацизмом

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом, против решения выступили 10 стран, в том числе, Германия, Италия, США и Украина, сообщает ТАСС .

За резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом» выступили 119 стран, против — 53 выступили против.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией.

Ранее в ООН отказались критики ношения нацистских символов служащих ВСУ.