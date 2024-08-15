В ООН ушли от конкретики при ответе на вопрос о ВСУ в нацисткой форме

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В ООН прокомментировали нацистские символы ВСУ в Курской области

В ООН прокомментировали РИА Новости нацистские символы на боевиках ВСУ, которые издевались над стариком в Курской области.

«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — сказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак агентству.

Ранее военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры украинских боевиков в касках с символикой СС, которые, подражая немецкому говору, называют пожилого мужчину «русской свиньей».

По некоторым данным, пенсионер был убит после окончания съемки.