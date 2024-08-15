В ООН ушли от конкретики при ответе на вопрос о ВСУ в нацисткой форме
В ООН прокомментировали нацистские символы ВСУ в Курской области
В ООН прокомментировали РИА Новости нацистские символы на боевиках ВСУ, которые издевались над стариком в Курской области.
«Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти», — сказал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак агентству.
Ранее военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры украинских боевиков в касках с символикой СС, которые, подражая немецкому говору, называют пожилого мужчину «русской свиньей».
По некоторым данным, пенсионер был убит после окончания съемки.