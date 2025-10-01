Студент на «Приоре» насмерть сбил мать с ребенком в Башкирии

В Башкирии студент на автомобиле насмерть сбил женщину с ребенком. Мать умерла на месте, ее дочку экстренно госпитализировали, сообщает Baza .

В городе Туймазы 20-летний водитель Данил К. за рулем «Лады Приоры» на огромной скорости наехал на маму с ребенком и после этого врезался в магазин.

Удар был такой силы, что Гузалия скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Ее шестилетняя дочь Соня чудом выжила — с травмами девочку доставили в местную больницу.

