В Омске автобус волочил ребенка по дороге несколько метров

В Омске на улице Рабиновича произошло ДТП с участием 5-летнего ребенка. Дверь автобуса закрылась, транспорт протащил мальчика по асфальту несколько метров, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Омской области.

Инцидент произошел 22 сентября около 18:30 на остановке. Женщина с ребенком не успели войти в автобус, следовавший по маршруту № 33.

Мать стала стучать по двери, но транспорт тронулся, протащив ребенка по асфальту несколько метров. Многие люди были очевидцами инцидента.

Позже семья обратилась в больницу, у мальчика диагностировали ушибы, назначили амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку.

Ранее около одного из домов в Коломне «КамАЗ» сбил мальчика, который ехал по краю дороги на велосипеде. Пострадавший 2015 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу. Медикам не удалось его спасти.

