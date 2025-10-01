Грузовик насмерть сбил мальчика на велосипеде в Коломне

Около одного из домов на улице Советской в Коломне «КамАЗ» сбил мальчика, который ехал по краю дороги на велосипеде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Пострадавший 2015 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу. Медикам не удалось его спасти, мальчик скончался.

ДТП произошло 30 сентября в 16:01.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

Ранее СМИ писали, что с начала 2025 года в России отмечен рост числа ДТП с участием детей и подростков. Больше всего аварий происходит на пешеходных переходах со светофорами и рядом с образовательными учреждениями.

