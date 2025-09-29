Печальная статистика: в ГАИ рассказали, как обезопасить детей на дорогах

Число ДТП с участием детей и подростков в России выросло с начала 2025 года

С начала 2025 года в России отмечен рост числа ДТП с участием детей и подростков. Больше всего аварий происходит на пешеходных переходах со светофорами и рядом с образовательными учреждениями, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на МВД.

Печальная статистика

По данным за первые семь месяцев 2025 года, количество аварий с участием детей увеличилось на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Число несовершеннолетних, пострадавших в результате аварий, также выросло на 1,2%, хотя смертность среди детей-участников ДТП снизилась на 1%.

Особую обеспокоенность вызывает увеличение на 12,3% случаев гибели детей-пешеходов с начала года. Наиболее значительный рост аварийности наблюдается на пешеходных переходах, оборудованных светофорами, и вблизи образовательных учреждений, особенно в темное время суток.

Внимание сотрудников полиции также приковано к участившимся ДТП, в которых виновниками становятся подростки до 16 лет, управляющие мототранспортом. Такие происшествия приводят к травмам различной степени тяжести, причем не только у самих водителей, но и у других участников дорожного движения.

В Нижегородской области ситуация отражает общероссийскую картину. По информации регионального управления ГАИ, к концу августа текущего года только в Нижнем Новгороде было зарегистрировано 126 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате этих происшествий 122 ребенка получили травмы, а двое погибли.

В Нижегородской области зафиксировано 61 ДТП, произошедшее по вине несовершеннолетних водителей. Около 70% из этих случаев связаны с детьми, управлявшими мотоциклами.

Как защитить детей на дорогах

В целях профилактики детского травматизма Госавтоинспекция регулярно организует различные акции и мероприятия. С 15 по 21 сентября в Нижегородской области проводилась Неделя безопасности дорожного движения.

17 сентября в Нижнем Новгороде прошел Единый день безопасности дорожного движения. В рамках этого мероприятия школьники не только изучали теоретические основы правил дорожного движения, но и применяли полученные знания на практике, участвуя в интерактивных занятиях и моделировании различных ситуаций на дороге.

«Необходимо регулярно проводить профилактические беседы, демонстрировать тематические видеоролики и организовывать практические занятия, чтобы дети усвоили основные правила дорожной безопасности и осознали последствия их нарушения», — подчеркнули в ГАИ.

Не менее важную роль в обеспечении безопасности детей на дорогах играют родители, которые должны не только обучать своих детей правилам безопасного поведения на проезжей части, но и сами быть примером внимательного и ответственного участника дорожного движения.

«Только совместными усилиями мы сможем создать безопасную среду для наших детей и снизить количество дорожно-транспортных происшествий с их участием», — отметили в ГАИ.

«Дети-пешеходы!» и «Юный автомобилист»

В начале нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции провели акции «Дети-пешеходы!» и «Юный автомобилист», в ходе которых школьники и их родители получили полезную информацию о безопасном поведении на дороге. Участники акций получили в подарок светоотражающие браслеты и значки, предоставленные благотворительным фондом «СТОП ДТП».

В рамках акции «Юный автомобилист», организованной в школах Автозаводского района, детям рассказали о правилах безопасного передвижения на самокатах и велосипедах, объяснили, нужны ли права на управление питбайками и мопедами, где разрешено на них ездить, а также о необходимости использования защитной экипировки.

Каждый участник акции получил памятку по ПДД, а после теоретических занятий ребята смогли отработать полученные знания на практике.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Учащиеся 1-9 классов могут проверить свои знания правил дорожного движения, приняв участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая проходит с 23 сентября по 26 октября на образовательной платформе «Учи.ру» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Задания олимпиады смоделированы на основе реальных дорожных ситуаций. Участникам необходимо найти безопасные решения в различных сценариях, связанных с участниками дорожного движения и транспортными средствами, с которыми они сталкиваются ежедневно. Все участники получат сертификаты, а победители — грамоты и дипломы.

«Безопасность на дороге — это общая забота, и такие мероприятия помогают сделать городское пространство более безопасным для всех участников движения», — заключили в ГАИ.

