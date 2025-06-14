Стрит-арт художника Namer арестовали в Москве по делу об изнасиловании девочек
Фото - © скриншот
Известного московского стрит-арт художника Ивана Namer Лебедева арестовали по уголовному делу об изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Лебедева арестовали еще 10 июня. Согласно версии следствия, 6 июня Namer совместно с другом в автомобиле и своей квартире склонил несовершеннолетних девочек к употреблению наркотиков, а затем изнасиловал их. Пострадавшие написали заявление в полицию.
В апреле Лебедев стал фигурантом уголовного дела, так как сбросил кота из окна 4 этажа после поражения своей любимой футбольной команды. Питомец выжил, однако из-за массового возмущения пользователей Сети в отношении стрит-арт художника возбудили дело.
Имя Namer можно увидеть во многих городах из-за стикеров с никами 5 уличных художников, которые массово расклеивали на всевозможных поверхностях.