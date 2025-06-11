сегодня в 15:21

Двое мужчин в Москве заставили девочек принять наркотики и изнасиловали их

В столице двое мужчин заставили несовершеннолетних девочек принять наркотики, а затем изнасиловали их. Все это происходило сначала в машине, а потом в квартире, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел 6 июня. В припаркованном автомобиле двое мужчин склонили девочек к употреблению наркотиков. После этого несовершеннолетних изнасиловали.

После случившего подростки незамедлительно обратились в полицию. Мужчин задержали, им уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурантам предъявили обвинение по целому ряду уголовных статей: склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего; незаконный сбыт наркотиков, совершенный в отношении несовершеннолетнего; изнасилование; насильственные действия сексуального характера.

Ранее в одной из частных клиник 16-летний юноша стал жертвой насильственных действий сексуального характера, которые в отношении его совершил 20-летний медбрат, приехавший в Москву из Узбекистана. Медицинский сотрудник должен был сделать подростку ЭКГ, но вместо этого совершил преступление.