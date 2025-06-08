Медбрат частной больницы в Москве изнасиловал 16-летнего юношу во время ЭКГ

В одной из частных клиник 16-летний юноша стал жертвой насильственных действий сексуального характера, которые в отношении него совершил 20-летний медбрат, приехавший в Москву из Узбекистана. Медицинский сотрудник должен был сделать подростку ЭКГ, но вместо этого совершил преступление, сообщает Baza .

Предварительно известно, что 16-летний юноша проходил медицинское обследование в связи с тем, что планировал устроиться работать в заведение общественного питания. Для медицинской книжки требовалось в том числе обследование ЭКГ.

Когда потерпевший пришел в кабинет, медбрат попросил его поднять футболку и снять штаны. Когда парень разделся, вместо обследования сердца медбрат начал совершать запрещенные действия сексуального характера.

Через некоторое время в кабинет, где все произошло, с помощью администрации смогла зайти мать потерпевшего. Медбрата задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».