Стрелявшего по детям мужчину арестовали в Москве

Солнцевский районный суд Москвы избрал меру пресечения мужчине, который стрелял из пневматического пистолета по детям, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

По данным следствия, Алексей Запорожец произвел несколько выстрелов в сторону двух несовершеннолетних. Стрелял он, находясь возле жилого дома в Боровском проезде. К счастью, дети не пострадали.

Было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия.

Следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу. Суд удовлетворил прошение.

Мужчина отправили под стражу на срок 2 месяца.