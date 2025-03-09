Мужчина открыл стрельбу по подросткам на западе Москвы

По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по городу.

Инцидент произошел в субботу около жилого дома в Боровском проезде. Мужчина выстрелил из пневматического пистолета в сторону двух несовершеннолетних.

Отмечается, что жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает.

Стрелявшего задержали. В ближайшее время следователи приступят к его допросу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в городе Ньюарк в американском штате Нью-Джерси произошла перестрелка. Подросток начал стрелять по сотрудникам полиции.