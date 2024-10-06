Стрельбу открыли в торговом центре в Швеции

SVT: один человек пострадал при стрельбе в торговом центре в Швеции

Один человек пострадал при стрельбе в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции. Сотрудники полиции задержали предполагаемого стрелка, передает РИА Новости .

«Один человек был задержан после того, как в здании (ТЦ-ред.) Kungsmässan в Кунгсбакке прозвучали выстрелы <…> Один человек ранен», — сообщает шведский телеканал SVT.

При этом состояние пострадавшего в настоящее время остается неизвестным. По словам очевидцев, в здании сработала сигнализация и посетителей попросили найти укрытие. Всего прозвучало 5-6 выстрелов, а нападавший был в маске.

Территорию торгового центра оцепили, на месте большое количество сотрудников полиции.

В воскресенье сразу два теракта со стрельбой одновременно произошли в израильском городе Беэр-Шева. Мужчины с ножами и огнестрелом напали на прохожих. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.