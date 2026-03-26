Стрела попала в голову: 2 ребенка пострадали после нападения с арбалетом

Два ребенка пострадали при нападении подростка на школу в Челябинске

Два ребенка и три педагога пострадали при нападении подростка с арбалетом на школу в Челябинске, сообщает Mash .

Один из пострадавших — нападавший. Он сломал ноги, выпрыгнув из окна после происшествия.

Травмы получила его 15-летняя одноклассница, в которую школьник выстрелил. Стрела попала ей в голову. Обоих госпитализировали.

В четверг подросток напал на школу в Челябинске. По словам очевидцев, он распылили в классе газ и хотел выстрелить из арбалета в учительницу, но попал в одноклассницу.

После этого он распылил перцовый баллончик в учителей в коридоре и выпрыгнул из окна. Трое педагогов пострадали — у них химические ожоги глаз и лица.

Сейчас на месте работает полиция и экстренные службы.

