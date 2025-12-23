Стрела крана убила рабочего на юго-западе Москвы

сегодня в 17:59

Рабочий погиб в результате падения стрелы крана на юго-западе Москвы

ЧП произошло на строительном объекте на Большой Юшуньской улице в Москве — там стрела крана упала на мужчину, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

От полученных травм пострадавший 1985 года рождения скончался. Известно, что он был рабочим субподрядной организации.

На месте происшествия находятся правоохранительные органы. Их работу координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мужчина получил удар стрелой крана на Урале. Конструкция расколола ему череп, но врачи смогли спасти пострадавшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.