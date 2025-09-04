Доктора на Урале спасли мужчину с расколотым подъемным краном черепом

Доктора смогли спасти 57-летнего жителя Серова в Свердловской области, которому стрела строительного края расколола череп. Он попал в больницу в критическом состоянии, сообщается на сайте Минздрава региона .

Мужчину привезли в отделение скорой медицинской помощи, работающее на базе Серовской городской больницы. Пациенту сделали компьютерную томографию. Она выявила, что мозг получил повреждения из-за отломков костей. Особую угрозу представлял один острый осколок, из-за которого пациент мог погибнуть в любой момент.

Затем мужчину отвезли в городскую больницу №1 Нижнего Тагила. Там ему провели операцию реаниматологи. Они убрали отломки костей, а также гематомы. Затем восстановили целостность твердой мозговой оболочки.

После этого мужчину лечили в стационаре и выписали. Он снова начинает говорить и двигать конечностями. Также мужчина успешно прошел реабилитацию.