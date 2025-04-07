Страус напал на Бориса Джонсона во время семейного отдыха

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся нападению страуса во время отдыха с семьей в сафари-парке в Техасе. Политику пришлось резко назвать на газ, чтобы сбежать от птицы, сообщает РЕН ТВ .

Джонсон с супругой и одним из своих восьми детей катался на автомобиле по сафари-парку, когда к ним подошел страус. Он тут же просунул голову в открытое окно.

Экс-премьер понял, что «дело пахнет жареным» и тут же отклонился от страуса, но тот оказался проворнее и ущипнул Джонсона за руку. После этого политик «дал по газам». Видеозапись курьезного случая опубликовала в соцсетях его супруга Кэрри.

Ранее Джонсон высказал мнение, что Евросоюзу необходимо сделать так, чтобы альянс западных государств сохранился. Также странам надо продемонстрировать, что они не являются нахлебниками Соединенных Штатов.