Экс-премьер Британии Джонсон: Европе нужно показать — она не «нахлебник» США

Евросоюзу необходимо сделать так, чтобы альянс западных государств сохранился. Также странам необходимо продемонстрировать, что они не являются нахлебником Соединенных Штатов, написал экс-премьер Британии Борис Джонсон в колонке для Daily Mail, сообщает РИА Новости .

Существует единственный способ заставить Соединенные Штаты проявлять серьезность по отношению к защите Евросоюза. ЕС необходимо продемонстрировать, что он сам заинтересован в ней, отметил Джонсон.

Несмотря на то, что холодная война давно закончилась, Соединенные Штаты продолжают тратить около 100 млрд долларов в год на содержание войск, а также ракет на территории Евросоюза. Избиратель в США смог это увидеть, сказал экс-премьер Великобритании.

Джонсон отметил, что ЕС не стоит заблуждаться и надеяться на возможность формирования альтернативы НАТО.

Ранее Джонсон заявлял, что Запад ведет прокси-конфликт против России.