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Борис Джонсон заявил, что Запад ведет войну с Россией чужими руками

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с РФ, воюя против нее чужими руками, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы её ведем, возможности делать их дело», — заявил он

По его словам, Запад постоянно позволяет другим странам «сражаться одной рукой, при этом вторая за спиной связана.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бывший премьер Британии Борис Джонсон после отставки все равно продолжает провоцировать и разжигать конфликт на Украине.