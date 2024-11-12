Захарова: Борис Джонсон продолжает провоцировать конфликт на Украине

сегодня в 23:57

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бывший премьер Британии Борис Джонсон после отставки все равно продолжает провоцировать и разжигать конфликт на Украине, пишут « Известия ».

Таким образом дипломат прокомментировала высказывания политика о вероятности отправки британских военных в зону военных действий на Украину.

По ее словам, Великобритания предотвращает любые попытки по поиску дипломатических развязок конфликта и открыто выступает против России, в том числе и в области терроризма.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась у президента Украины Владимира Зеленского его планами о полете на Марс.