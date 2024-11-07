Захарова посоветовала Зеленскому улететь на Марс

Захарова задала Зеленскому вопрос о полете на Марс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась у Владимира Зеленского его планами о полете на Марс.

«Зеленский вспомнил, что обсуждал с Трампом свой „план“. А с Илоном Маском свой полёт на Марс не обсуждал? Многие бы скинулись». — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он напомнил о встрече с республиканцем и якобы обсуждаемый сторонами «план победы».

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября 2024 года. Инаугурация главы государства назначена на 20 января 2025 года.