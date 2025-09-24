Страшный супертайфун унес жизни минимум 14 человек на Тайване

SHOT: минимум 14 человек погибли во время супертайфуна «Рагаса» на Тайване

Страшный супертайфун «Рагаса» накрыл Тайвань. Из-за стихийного бедствия погибли как минимум 14 человек, еще десятки пропали без вести, сообщает SHOT .

Из-за тайфуна, который называют самым мощным в 2025 году, на Тайване произошло сильнейшее наводнение. В уезде Хуалянь прорвало плотину — вода затопила дороги и дома. В Сети появились кадры, как бурные потоки сносят все на своем пути, в том числе внутри зданий. Также повреждены десятки автомобилей.

В результате разгула стихии погибли как минимум 14 человек. Но жертв может быть больше, так как еще около 124 жителей считаются пропавшими без вести.

На данный момент в регионе идут поисково-спасательные операции. Власти эвакуировали из опасных мест около 3 тыс. человек.

Ранее мощное наводнение произошло в китайском городе Вэньчжоу. Вода доходила людям, которые оказались на улице, практически до пояса.

