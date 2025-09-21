Китайский город Вэньчжоу оказался полностью затоплен

Мощное наводнение произошло в китайском городе Вэньчжоу, который находится в провинции Чжэцзян. Затоплены улицы, дороги и даже дома, сообщает «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» на странице в «ВКонтакте» .

В Вэньчжоу в ночь на 20 сентября прошел сильнейший ливень. Максимальное количество осадков в уезде Пинъян города составило 370 мм за 6 часов и 142,3 мм — за 1 час.

В результате в населенном пункте произошло мощнейшее наводнение. Вода заполонила улицы, дороги, дома. На опубликованных кадрах видно, как сильные потоки сносят все на своем пути. Вода доходит людям практически до пояса.

Между тем затоплены и парковки, а припаркованные на улице автомобили не могут сдвинуться с места. Движение транспорта парализовано. Горожанам приходится передвигаться на лодках.

Махачкала в Дагестане тоже оказалась во власти сильного ливня. В городе из-за потопа частично отключены электричество и интернет.