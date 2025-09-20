сегодня в 14:04

Электричество и интернет отключили у половины жителей Махачкалы из-за потопа

В Дагестане из-за постоянных ливней образовались масштабные подтопления. В Махачкале половина жителей осталась без электричества и интернета, возможны перебои со связью, сообщает «112» .

Столица республики оказалась полностью затоплена. Вода охватила улицы, дороги и дома. Трассы парализованы — машины утопают, а некоторых даже уносит течением. У многих автомобилей поток оторвал номерные знаки.

Стихия добралась и до жилых домов. В Каякентском районе жителям приходится вручную вычерпывать воду из жилищ. Часть школ и детсадов между тем закрыта.

МЧС перебрасывает в регион мобильные насосные станции и дополнительные силы спасателей, однако ливень не прекращается. По предварительным данным, он продлится еще как минимум сутки.

Между тем глава Дагестана Сергей Меликов взял на контроль ликвидацию последствий ливней в Махачкале. Основные усилия сосредоточены на откачке воды для предотвращения энергетического коллапса.