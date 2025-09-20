Глава Дагестана взял на контроль ликвидацию последствий ливней в Махачкале

сегодня в 04:26

Меликов: нет причин объявлять чрезвычайное положение в Дагестане

Юг России продолжает страдать от аномальных ливней, которые вслед за Крымом и Краснодарским краем добрались до Дагестана. Как сообщил глава республики Сергей Меликов, Махачкала столкнулась с подтоплением улиц, транспортными коллапсами и локальными сбоями в энергосистеме.

С первых часов непогоды все органы власти переведены в режим оперативного штаба — от руководства МЧС до и. о. градоначальника Джамбулата Салавова, которые в ручном режиме координируют работу аварийных бригад.

Основные усилия сосредоточены на откачке воды у трансформаторных станций для предотвращения энергетического коллапса, расчистке ливневых канализаций и восстановлении движения транспорта.

«Отмечаются немногочисленные случаи подтоплений жилых помещений, они в основном касаются незаконных домов, построенных с многочисленными нарушениями. Пока оснований для объявления чрезвычайного положения нет», — сказал глава республики.

После стабилизации погоды власти планируют приступить к решению системных проблем городской инфраструктуры, копившихся десятилетиями и усугубляющих последствия стихии.

