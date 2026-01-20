Страшные кадры: появилось видео из автобуса, улетевшего в кювет в Ленобласти

Появилась видеозапись из автобуса, улетевшего в кювет в Ленинградской области

РЕН ТВ опубликовал запись с видеорегистратора автобуса, который опрокинулся в кювет под Кингисеппом в Ленинградской области.

На видео показано, что автобус на дороге занесло вправо. Он протаранил ограждение, после чего упал на бок в поле.

Авария произошла 19 января. В автобусе во время ДТП находилось 16 человек, из них пятеро пострадали. Один лежит в больнице с тремя сломанными ребрами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством.

