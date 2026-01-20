Страшные кадры: появилось видео из автобуса, улетевшего в кювет в Ленобласти
Появилась видеозапись из автобуса, улетевшего в кювет в Ленинградской области
Фото - © скриншот
РЕН ТВ опубликовал запись с видеорегистратора автобуса, который опрокинулся в кювет под Кингисеппом в Ленинградской области.
На видео показано, что автобус на дороге занесло вправо. Он протаранил ограждение, после чего упал на бок в поле.
Авария произошла 19 января. В автобусе во время ДТП находилось 16 человек, из них пятеро пострадали. Один лежит в больнице с тремя сломанными ребрами. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.