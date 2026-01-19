Завалился на бок в кювете: пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти

19 января рейсовый автобус попал в ДТП и перевернулся в Кингисеппском районе Ленобласти, в результате чего пострадали пять человек, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас».

По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством, что привело к съезду автобуса в кювет с последующим опрокидыванием на бок.

В момент происшествия в салоне находились пассажиры. На видеозаписи с места аварии видно, как они стоят рядом опрокинувшимся автобусом. У транспортного средства находились около 10 человек.

На момент публикации заметки известно, что травмировались пятеро. О степени полученных травм пока не сообщается. Другие детали случившегося выясняются компетентными органами.

