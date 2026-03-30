Страшные кадры: легковушку снесло с моста потоком воды под Махачкалой

Сильнейший поток воды снес легковой автомобиль с моста в Махачкале. Кадры с моментом, когда стихия поглотила машину, публикует Mash Gor .

На опубликованном видео запечатлен затопленный мост. На нем стоят грузовик и легковой автомобиль. Сильнейшие потоки воды не дают машинам двигаться дальше.

Если грузовик пытается проехать, то легковушка, из которой уже эвакуировался водитель, медленно плывет к краю моста. После этого волны затягивают ее вниз, она падает, пролетая через ограждение, которое тоже пострадало от наводнения.

Затем машина скрывается в огромных потоках воды и грязи. За всем этим наблюдают другие автомобилисты, которые не решились заехать на мост.

Водителю машины, которую снесло водой, помогли выбраться очевидцы. Он не пострадал.

Сильные осадки вызвали разрушительные наводнения в Дагестане. В регионе обрушились два моста. Потоки воды смывают с улиц автомобили.

