Страшное видео: в Чите пьяный водитель без прав на полной скорости снес 3 пешеходов

Пьяный водитель без прав на бешеной скорости сбил 3 пешеходов в Чите

В Чите пьяный водитель без прав на огромной скорости влетел в троих пешеходов, среди которых был ребенок. Жуткое видео с моментом ДТП появилось в Сети, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел на Промышленной улице днем 25 января. На опубликованных кадрах видна зимняя дорога, по которой идут трое пешеходов, включая ребенка. Внезапно в них на полной скорости влетает Toyota Vista. От удара люди падают на землю, а машина улетает дальше.

За рулем авто находился 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Водительских прав у него не было.

В результате ДТП пострадала 58-летняя женщина-пешеход, ее доставили в больницу. Также помощь оказана восьмилетнему мальчику, который получил ушибы. Еще один пострадавший за медпомощью не обращался.

Сейчас в отношении виновника ДТП идет административное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Шпаковском районе Ставропольского края в результате дорожного происшествия с двумя машинами погибли четыре человека, еще двое детей получили травмы.

