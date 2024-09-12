Страшное ДТП в Мурине: школьник на иномарке насмерть сбил пешехода

В городе Мурино Ленинградской области правоохранительные органы занимаются выяснением деталей автомобильной аварии, в которой подросток за рулем легковушки наехал на человека. В результате ДТП пострадавший скончался от полученных травм, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Поздним вечером 11 сентября на улице Шувалова 16-летний подросток, управляя немецкой иномаркой Volkswagen Polo, наехал на 24-летнего мужчину. Молодой человек перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Сбитый житель Мурина погиб на месте.

В отношении школьника составили протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Он доставлен в полицейский отдел для разбирательства.

Между тем с 16 сентября по 16 октября 2024 года пройдет II Всероссийский конкурс стихов по ПДД «Азбука пешехода», цель которого — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Принять участие могут девочки и мальчики от 4 до 17 лет.