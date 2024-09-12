Дети могут поучаствовать в конкурсе стихов по ПДД «Азбука пешехода»

Общество

С 16 сентября по 16 октября этого года будет проходить II Всероссийский конкурс стихов по ПДД «Азбука пешехода», направленном на профилактику ДТП с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».

Конкурс чтецов стихов по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через творческие навыки и способности.

Задачи конкурса:

  • активизация деятельности  образовательных учреждений  по обучению воспитанников  нормам и правилам    дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;
  • повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности;
  • приобщение детей и родителей  к общим нормам культурного поведения на дорогах;
  • привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;
  • развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на дорогах;
  • формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
  • пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;
  • развитие творческих способностей детей.
  • создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей;
  • воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям;
  • выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей и педагогов;
  • формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;
  • формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения.
  • формирование фонда стихотворных материалов, пропагандирующих правила дорожного движения.

К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 4 до 17 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru.