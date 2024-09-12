Дети могут поучаствовать в конкурсе стихов по ПДД «Азбука пешехода»
С 16 сентября по 16 октября этого года будет проходить II Всероссийский конкурс стихов по ПДД «Азбука пешехода», направленном на профилактику ДТП с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».
Конкурс чтецов стихов по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через творческие навыки и способности.
Задачи конкурса:
- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;
- повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности;
- приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;
- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;
- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на дорогах;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;
- развитие творческих способностей детей.
- создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей;
- воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям;
- выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей и педагогов;
- формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;
- формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения.
- формирование фонда стихотворных материалов, пропагандирующих правила дорожного движения.
К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 4 до 17 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru.