Дети могут поучаствовать в конкурсе стихов по ПДД «Азбука пешехода» Общество сегодня в 13:59

С 16 сентября по 16 октября этого года будет проходить II Всероссийский конкурс стихов по ПДД «Азбука пешехода», направленном на профилактику ДТП с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной».

Конкурс чтецов стихов по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, через творческие навыки и способности. Задачи конкурса: активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;

повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности;

приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;

привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения детей на дорогах;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;

пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;

развитие творческих способностей детей.

создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического развития детей;

воспитание положительного эмоционального отношения к поэтическим произведениям;

выявление и развитие художественно-поэтических способностей детей и педагогов;

формирование навыков выразительного чтения, артистических умений;

формирование и закрепление у детей знаний по правилам дорожного движения.

формирование фонда стихотворных материалов, пропагандирующих правила дорожного движения. К участию в конкурсе приглашаются мальчишки и девчонки от 4 до 17 лет. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru.