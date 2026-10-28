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Страшная авария: в Испании увеличилось число погибших при столкновении поездов

По меньшей мере 46 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в Испании, пишет газета «Известия» . Премьер-министр страны Педро Санчес сообщил, что потрясен катастрофой.

Составы столкнулись на железнодорожных путях между городами Лос-Ебенес и Урда. Один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. После аварии два вагона опрокинулись, сойдя с рельсов.

Ранее поступала информация о 39 погибших в результате катастрофы с поездами в Испании. Точное количество пострадавших в данный момент устанавливается.

Причина столкновения поездов выясняется специалистами. Количество погибших в результате катастрофы может увеличиться.

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