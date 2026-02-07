Странный, не ходит в школу: соседи боятся пострадавшего от взрыва в Люберцах парня

Подросток, пострадавший от взрыва петарды в Люберцах, вызывает опасения у соседей. Они называют парня странным и боятся его, сообщает SHOT .

Соседи рассказали, что иногда подросток вел себя неадекватно — он бросал петарды под ноги прохожим, а на замечания никак не реагировал. Также они утверждают, что парень не ходил в школу. Между тем сверстники заявили, что у пострадавшего случались приступы эпилепсии прямо на улице.

Жильцы дома предполагают, что в субботу парень намеренно принес пиротехнику, чтобы взорвать, а не случайно поднял земли. По словам соседей, пострадавший живет с родителями, бабушкой, братом и сестрой.

В Сети появились кадры с места происшествия. На фото можно заметить, что возле мусорной площадки, где произошел взрыв, до сих пор не убраны пятна крови. У подъезда лежит фрагмент пиротехнического устройства.

Ранее сообщалось, что в пгт Мирный в городском округе Люберцы подросток выносил мусор и увидел на земле петарду. Он поднял пиротехнику, а она взорвалась у него прямо в руке. Парню пришлось ампутировать пальцы.

