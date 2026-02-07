Оторвало пальцы: петарда взорвалась у подростка прямо в руках в Люберцах
Подросток в Подмосковье лишился пальцев из-за петарды
Фото - © Медиасток.рф
В Люберцах подросток поднял с земли, предположительно, петарду, а она взорвалась у него прямо в руках. Пострадавшему оторвало пальцы, сообщает «112».
Инцидент произошел на улице Военкора Максима Фомина (Владлена Татарского). Парень увидел пиротехнику, когда выносил мусор. Он поднял петарду с земли, а затем раздался взрыв. Пиротехника рванула прямо в руке несовершеннолетнего.
Мальчика экстренно доставили в больницу. Пострадавшему пришлось ампутировать несколько пальцев.
На месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.
