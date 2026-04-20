Странный коптер рухнул возле ТЦ «Охтинский бульвар» в Петербурге
Жилой район возле ТЦ «Охтинский бульвар» в Санкт-Петербурге оцепили после падения подозрительного коптера, сообщает «Mash на Мойке».
Судя по опубликованным кадрам, БПЛА рухнул возле жилого дома. Он упао рядом с оградой.
Данный коптер вызвал опасения из-за того, что он оснащен дополнительным модулем неизвестного назначения. Сейчас на месте работают оперативны службы.
Специалисты проверят устройство и выяснят, представляет ли коптер опасность.
Местных жителей на территорию не впускают.
Ранее в морском порту Туапсе вспыхнул пожар после атаки БПЛА. Погиб мужчина.
