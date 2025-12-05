Странное исчезновение: в Москве ищут мальчика, который пропал с копилкой

В Москве второй день ищут 11-летнего мальчика, который ушел из дома с копилкой

В столице второй день ищут 11-мальчика по имени Сайитбек. После ссоры с матерью он забрал копилку и ушел из дома. Родителям рассказали, что видели ребенка с неизвестным мужчиной, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Вечером 4 декабря мальчик поругался с мамой из-за телефона, он забрал копилку в которой было не более 400 рублей, и ушел из дома. Пока найти ребенка не удалось. Родителям рассказали, что видели его на остановке возле дома и в компании неизвестного мужчины на детской площадке.

В последнее время в семье и школе заметили, что Сайитбек ведет себя странно. Из дома стали пропадать деньги. Мальчик часто закрывался в школьном туалете. До этого он никогда не уходил из дома.

«Неделю назад у меня пропали 5 тысяч, затем еще несколько. Мы всегда ужинали вместе, но вчера он сел есть отдельно. Его поведение стало каким-то другим», — рассказала мама мальчика.

