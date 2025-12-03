12-летняя школьница бесследно пропала в Свердловской области

сегодня в 22:59

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и полиция разыскивают 12-летнюю Екатерину Иванову, пропавшую 2 декабря в Каменске-Уральском, сообщает портал «Екатеринбург онлайн» .

С момента исчезновения о местонахождение ребенка ничего не известно.

По данным поисковиков, у девочки русые волосы, серо-зеленые глаза, рост около 160 см. В день пропажи она была одета в черный пуховик, черные джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в полицию или по телефонам горячей линии «ЛизаАлерт».

