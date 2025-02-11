Страх и ненависть в Реутове: кто бросает куриные потроха в подъезде?

Загадочная и запутанная история случилась в Реутове в Подмосковье. В одном из жилых комплексов кто-то стал оставлять записки и куриные внутренности в подъезде. Выяснилось, что так одна из жительниц хотела навести порчу на неверного мужа. Об этом РИАМО сообщили жильцы.

Очень странные дела начали происходить в одном из ЖК в подмосковном Реутове. К своему удивлению, люди стали находить в подъезде внутренности птиц, странные записки и куриную грудку, с вбитыми в нее гвоздями. Так продолжалось несколько дней.

В домовом чате царила жаркая дискуссия, некоторые потешались и острили на тему, что на кого-то в виде порчи наложили диарею, а другие испугались таких находок. Часть комментаторов пошла в интернет искать, что же это мог быть за обряд. Они выяснили, что это, скорее всего, кто-то пытался сделать сильный приворот.

«Там женщине Ирине изменил муж с подругой и забрал детей, как она написала в записке в лифте. Она на него, видимо, наводит порчу», — рассказала РИАМО местная жительница Альбина.

На этом моменте ситуация прояснилась. Жители нашли записку со следующим текстом: «Добрый день! Мне изменил муж с моей подругой, отнял у меня детей. Поймите меня как женщину. Я не хотела навредить кому-то. Я нашла свое счастье, осталось вернуть детей. Простите, Ирина».

«За совершение мелкого хулиганства виновному грозит административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста на срок до 15 суток. Впрочем, любой подозреваемый, если против него не имеется такой неоспоримой улики, как видеозапись, всегда может сослаться, будто бы эти предметы выпали у него из сумки, а то, что он носит в сумке, — его сугубо личное дело!» — комментирует историю адвокат Вадим Багатурия.