Курица с забитыми гвоздями: неизвестные пугают жителей подмосковного ЖК
В Подмосковье жители ЖК обнаружили в лифте курицу, нафаршированную гвоздями
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В жилом комплексе «Реут», расположенном в Подмосковье, жители регулярно сталкиваются с пугающими находками в подъезде, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».
На опубликованных кадрах видно, как на полу в лифте лежат мясные обрезки и куриная туша с забитыми в нее гвоздями.
Также жители многоквартирного дома находили в подъезде фотографии и записки с угрожающим содержанием.
Жители обеспокоены за свою безопасность и безопасность своих детей. Они намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти злоумышленников.
Ранее известный блогер и его возлюбленная стреляли из окна квартиры по прохожим в Москве. Соседи регулярно жалуются на неадекватов в полицию.