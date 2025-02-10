Курица с забитыми гвоздями: неизвестные пугают жителей подмосковного ЖК

В Подмосковье жители ЖК обнаружили в лифте курицу, нафаршированную гвоздями

В жилом комплексе «Реут», расположенном в Подмосковье, жители регулярно сталкиваются с пугающими находками в подъезде, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?» .

На опубликованных кадрах видно, как на полу в лифте лежат мясные обрезки и куриная туша с забитыми в нее гвоздями.

Также жители многоквартирного дома находили в подъезде фотографии и записки с угрожающим содержанием.

Жители обеспокоены за свою безопасность и безопасность своих детей. Они намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти злоумышленников.

Ранее известный блогер и его возлюбленная стреляли из окна квартиры по прохожим в Москве. Соседи регулярно жалуются на неадекватов в полицию.