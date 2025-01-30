Блогер и его возлюбленная стреляли из окна квартиры по прохожим в Москве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела в отношении блогера и его сожительницы, которые стреляли по прохожим из окна квартиры в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

В эфире одного из федеральных каналов появился сюжет о блогере Владиславе Голубцове и его сожительнице Алене. Мужчина регулярно нарушает общественный порядок и стреляет из пневматического оружия по прохожим на детской площадке, а также из окон такси и своей квартиры. Происходящее Голубцов снимает на видео и публикует в соцсетях.

Сожительница Голубцова также неоднократно угрожала жильцам многоэтажки, а недавно напала и избила соседку. При этом обращения жильцов в правоохранительные органы оказались безрезультатны.

В отношении Владислава Голубцова и его сожительницы возбуждено уголовное дело. Басткрыкин поручил руководителя ГСУ СК России по столице Андрея Стрижова доложить о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.